Progresso di Castel Maggiore, obiettivo playout, la sfida contro il Lentigione

Il pareggio interno di domenica con la Pistoiese ha lasciato un po’ di amaro in bocca in casa Progresso. Dopo essersi trovato sotto, il team di Castel Maggiore è riuscito a pareggiare e, nella ripresa, si è riversato massicciamente nella metà campo toscana senza tuttavia riuscire a trovare il gol vittoria. Un successo in un così importante scontro diretto avrebbe significato molto per i rossoblù che, da qua alla fine, hanno l’obiettivo di avvicinarsi e, perché no, di scavalcare proprio la Pistoiese in classifica per giocarsi il playout in casa con due risultati a disposizione.

Si tratta di un’impresa difficile, ma non impossibile e, per realizzarla, servirà dare il massimo in queste ultime nove partite. Sia chiaro, considerando il ripescaggio arrivato all’ultimo, già riuscire a strappare un playout rappresenterebbe un grande risultato per la band di Matteo Vullo, certo è che farlo da quintultimi e con tutti i vantaggi che ciò comporta rappresenterebbe la classica ciliegina sulla torta. Mettersi a fare calcoli ora potrebbe però rivelarsi controproducente ed ecco che, per centrare l’obiettivo, il Progresso dovrà essere bravo a vivere alla giornata giocando ogni partita come se si trattasse di una finale.

E ciò a partire da quella in programma alle 14,30, a Sorbolo Mezzani (Parma) contro il Lentigione. Tra le principali sorprese di questo campionato, il team reggiano occupa il quarto posto: servirà una prestazione perfetta ai rossoblù per far ritorno a Castel Maggiore con un risultato positivo.

