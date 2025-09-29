Progresso, la maledizione è di rigore. Il Sasso Marconi di Farneti sbaglia la volata

di Nicola BaldiniCASTEL MAGGIOREContinua la maledizione del Progresso di Mattia Graffiedi che, al ‘Clara Weisz’ di Castel Maggiore, cade 1-0 contro il più quotato Desenzano nonostante l’ennesima prestazione di alto livello. I padroni di casa partono bene e, al 15’, un calcio di punizione di Calabrese sfiora il palo.

Tre minuti più tardi, sul fronte opposto, è un sinistro di Gabbianelli a spegnersi di poco alto sopra la traversa. Alla mezz’ora, dopo una conclusione pericolosa di Calabrese respinta da un difensore, la formazione lombarda va vicina al vantaggio con un sinistro di Procaccio su assist di Gabbianelli che centra la traversa. Un giro di orologio più tardi è lo scatenato Calabrese, su preciso cross di Barbaro, a lasciar partire una conclusione che sfiora l’incrocio dei pali.

Nella ripresa, il Progresso entra in campo con il chiaro intento di sbloccare l’incontro e, dopo appena trenta secondi, un destro dai venti metri di Cavini costringe Fratti ad una grandissima parata. Un minuto più tardi è Mascanzoni, su assist di Calabrese, a calciare a botta sicura, ma a vedersi negare la gioia personale da un provvidenziale intervento di un difensore. Al 6’, si fa vedere pericolosamente in avanti anche il Desenzano: su un cross di Giorgi, Roccia battezza male e l’accorrente Baraye scheggia il palo. Due minuti più tardi, dall’altra parte, è Maltoni, su assist di Kola, a scheggiare l’incrocio. Al 19’, arriva la migliore occasione per il Progresso: Mascanzoni si presenta tutto solo davanti al portiere, ma invece che piazzare decide di optare per uno scavetto neutralizzato senza affanni dal numero uno avversario. Al 34’, arriva l’episodio che deciderà la sfida. Cestaro, in scivolata, tocca involontariamente il pallone con il gomito attaccato al corpo, ma l’arbitro, tra le veementi proteste locali, decide di decretare il penalty: sul dischetto si presenta Gabbianelli che, con freddezza, spiazza Roccia e regala ai suoi una fondamentale vittoria.