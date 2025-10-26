Pistoiese, un altro pareggio: 2-2 a Castel Maggiore contro il Progresso

Castel Maggiore (Bologna), 26 ottobre 2025 – La Pistoiese è malata di “pareggite” (quattro nelle ultime cinque partite del campionato di serie D). Anche in casa del Progresso penultimo della classe, gli arancioni non vanno più in là del 2-2, che li fa scivolare al terzo posto della graduatoria con 17 punti, a – 2 del Lentigione capolista, prossimo avversario al “Marcello Melani”. E meno male che proprio il Lentigione ha perso 1-0 tra le mura amiche contro la Pro Palazzolo, per cui i toscani hanno diminuito lo svantaggio in classifica.

Sul risultato pesano gli errori dei due portieri, Arlanch e Giuliani, ma al di là di questo è stata tutta la squadra a non girare al meglio. Andreucci cambia diversi elementi rispetto alla gara infrasettimanale. Arancioni, infatti, reduci dal bel 3-0 interno in Coppa Italia con il Vado. Al 12’ Bertolo, di tacco da pochi passi, prova la deviazione vincente: Roccia para in due tempi. Al 17’ splendido mancino di Biagi dal limite dell’area: collo esterno di prima e pallone nel sacco, alla destra dell’estremo difensore.

Pare tutto facile e invece non sarà così. Al 20’ imbucata di Rossi per Russo: sulla conclusione dell’avanti, il portiere riesce a respingere. Al 22’ cross di Dandini da sinistra, incertezza di Arlanch in uscita e Mascanzoni non perdona: è 1-1. Alla mezz’ora scontro fortuito di gioco tra due calciatori della Pistoiese, Arlanch e Costa Pisani. Ha la peggio il portiere, costretto a uscire dal campo in barella. Al 37’ inserimento in area di Campagna sul traversone di Kharmoud: colpo di testa ravvicinato che sorprende Roccia per il 2-1 dei toscani.

Nel secondo tempo, il ritmo cala vistosamente. Al 31’ il pallonetto di Russo da posizione favorevole finisce sopra la traversa. Al 33’ cross da sinistra di Stellacci, Giuliani esce a farfalle e Mascanzoni lo punisce di testa: è il pari. Per gli uomini di Andreucci ci sarà da meditare.

TABELLINO

PROGRESSO – PISTOIESE 2-2

PROGRESSO (4-3-1-2): Roccia; Giacomo Barbaro (36’ st Mezzadri), Bonetti, Giovane (1’ st Cestaro), Dandini; Calabrese, Sansò, Maltoni (28’ st Stellacci); Finessi (11’ st Odalo); Saverio Barbaro (11’ st Kola), Mascanzoni. A disposizione: Gelati, Zattoni, Del Bianco, Cavazza.

Allenatore: Graffiedi.

PISTOIESE (3-5-2): Arlanch (36’ pt Giuliani); Costa Pisani (1’ st Cuomo), Gennari, Bertolo; Kharmoud, Rossi (22’ st Alluci), Biagi, Campagna (36’ st Alagna), Pellegrino; Diallo (30’ st Pinzauti), Russo. A disposizione: Accardi, Boschetti, Maldonado, Bastianelli.

Allenatore: Andreucci.

ARBITRO: Giordani di Aprilia.

MARCATORI: 17’ pt Biagi, 22’ pt e 33’ st Mascanzoni, 37’ pt Campagna.

NOTE: giornata serena. Ammoniti: Rossi, Campagna, Calabrese, Cuomo, Maltoni, Bertolo, Pinzauti. Angoli: 2-5. Recupero: 7’, 5’. Uscito per infortunio Arlanch.