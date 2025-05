Progresso: salvezza in Serie D e cambio allenatore per il futuro

Davvero in pochi, all’inizio dell’anno, avrebbero potuto pronosticare che il Progresso sarebbe riuscito a salvarsi così agevolmente in un campionato difficile come quello di Serie D. E invece, risultato dopo risultato, il team di Castel Maggiore è riuscito a mettere a referto la bellezza di 41 punti rivelandosi abbondantemente la migliore delle tre bolognesi che hanno partecipato a questa prestigiosa categoria. "Avevamo l’obiettivo di migliorarci e ci siamo riusciti – commenta il direttore generale Simone Matta –. Non sopporto, però, sentir dire che abbiamo fatto un miracolo perché i miracoli non esistono: questo risultato è frutto di una società che programma, che non sperpera e che dà grande visibilità a giocatori e staff. In questi sei anni in rossoblù ho lavorato con circa duecento calciatori ed otto staff tecnici e quasi tutti sono usciti con grandi rivalutazioni dall’avventura al Progresso".

Oltre alla società, grande protagonista di questa eccezionale cavalcata culminata con la salvezza è stato l’allenatore Davide Marchini che, come annunciato dal club di Castel Maggiore, non siederà più sulla panchina rossoblù. "Con Davide abbiamo consensualmente deciso di non continuare perché la stagione è stata molto faticosa e difficilmente ripetibile – continua Matta –: e ciò anche al netto delle numerose e meritate proposte che il mister ha ricevuto e che sta giustamente valutando".

Chi sarà il nuovo allenatore non è ancora dato saperlo, ma in questi giorni sono davvero tanti i nomi avvicinati alla realtà di Castel Maggiore: i più quotati appaiono, al momento, quelli di Mattia Graffiedi e Roberto Notari con aperture su Maurizio Domizzi, Fabio Malaguti e Francesco Salmi. "Stiamo valutando diversi profili perché quella del tecnico è una scelta fondamentale", taglia corto il dg rossoblù che, in questa stagione, è stato affiancato con grande successo dal direttore sportivo Andrea Bandiera.

Chiaro, invece, quello che sarà l’obiettivo per il 2025-2026. "Mi aspetto una stagione durissima che possa consolidare la nostra immagine – chiude Matta –: l’obiettivo sarà quello di cercare di migliorarsi ulteriormente. Obiettivo sicuramente difficile, ma che faremo di tutto per cercare di realizzare".

