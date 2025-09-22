Promozine. La Cuoio ci prova ma racimola un punto

CUOIOPELLI 1 GINESTRA FIORENTINA 1

CUOIOPELLI: Bulleri, Fogli (Fallacara 70’), Monti, Pini, Mori, Liberati, Ferraro (Gaye 84’), Di Benedetto, Nuti (Terraschi 70’), Demi (Pacciani 70’), Magera (Bindi 70’). All: Pertici.

GINESTRA FIORENTINA: Cerda, Chiani, Maggiorelli, Casella (Cultrona 84’), Mannini (F. Olivieri 78’), Taddei, Mazzanti, Potogu, De Tellis, Pierucci (L. Olivieri 60’), Marino (Bagni 60’). All: Rizzo.

Arbitro: Luciani di Livorno (Pacini e Rossetti).

Marcatori: Ferraro al 55’, De Tellis al 79’.

Finisce in parità (1-1) il match fra i biancorossi conciari e quelli fiorentini. Questi si portano a quota 4 in classifica, mentre la Cuoio si prende un punto che vale il -1 per i tre punti di penalizzazione. Nella prima frazione la Ginestra ha verticalizzato, costruendo due ghiotte occasioni per portarsi a condurre. La Cuoio ha manovrato con una certa eleganza, senza essere mai pericolosa. Meglio i conciari nella ripresa con Ferraro che ha portato in vantaggio i ragazzi di Pertici al 55’ e con Demi che si è visto ribattere dal palo un pericoloso fendente a Cereda battuto. In quel frangente, con la dea bendata dalla loro parte, i santacrocesi avrebbero chiuso la gara. Invece è stato De Tellis a pareggiare, complice una fortuita deviazione di un difensore locale, a difesa schierata. Nel finale la Cuoio ha sfiorato il gol della vittoria con Fallacara, contrato da un difensore ospite.

Marco Lepri