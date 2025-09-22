Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. Promozine. La Cuoio ci prova ma racimola un punto

Promozine. La Cuoio ci prova ma racimola un punto

CUOIOPELLI 1 GINESTRA FIORENTINA 1 CUOIOPELLI: Bulleri, Fogli (Fallacara 70’), Monti, Pini, Mori, Liberati, Ferraro (Gaye 84’), Di Benedetto, Nuti (Terraschi 70’),...

di MARCO LEPRI
22 settembre 2025
Per approfondire:
XWhatsAppPrint

CUOIOPELLI 1 GINESTRA FIORENTINA 1

CUOIOPELLI: Bulleri, Fogli (Fallacara 70’), Monti, Pini, Mori, Liberati, Ferraro (Gaye 84’), Di Benedetto, Nuti (Terraschi 70’), Demi (Pacciani 70’), Magera (Bindi 70’). All: Pertici.

GINESTRA FIORENTINA: Cerda, Chiani, Maggiorelli, Casella (Cultrona 84’), Mannini (F. Olivieri 78’), Taddei, Mazzanti, Potogu, De Tellis, Pierucci (L. Olivieri 60’), Marino (Bagni 60’). All: Rizzo.

Arbitro: Luciani di Livorno (Pacini e Rossetti).

Marcatori: Ferraro al 55’, De Tellis al 79’.

Finisce in parità (1-1) il match fra i biancorossi conciari e quelli fiorentini. Questi si portano a quota 4 in classifica, mentre la Cuoio si prende un punto che vale il -1 per i tre punti di penalizzazione. Nella prima frazione la Ginestra ha verticalizzato, costruendo due ghiotte occasioni per portarsi a condurre. La Cuoio ha manovrato con una certa eleganza, senza essere mai pericolosa. Meglio i conciari nella ripresa con Ferraro che ha portato in vantaggio i ragazzi di Pertici al 55’ e con Demi che si è visto ribattere dal palo un pericoloso fendente a Cereda battuto. In quel frangente, con la dea bendata dalla loro parte, i santacrocesi avrebbero chiuso la gara. Invece è stato De Tellis a pareggiare, complice una fortuita deviazione di un difensore locale, a difesa schierata. Nel finale la Cuoio ha sfiorato il gol della vittoria con Fallacara, contrato da un difensore ospite.

Marco Lepri

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su