MARGINONE 2000

0

VALD. MONTECATINI

0

MARGINONE Morini; Puccini (34’ st Mangiò G), Casali, Lavorini, Conte, Bandoni, Carlini, Cesaretti (25’ st Ricci), Cortesi, Del Magro (18’ pt Papagna), Bellandi F (40’ st Sheta). All. Moretti

MONTECATINI Gega; Casini, Isola (32’ st Conti), Musteqja (20’ st Fazzi), Coselli, Torracchi, Fanti, Minardi, Rossi T (20’ st Rugiati), Rosati, Shiqeri (20’ st Pagnini). All. Fabbri

ARBITRO Corti di Prato

ALTOPASCIO

Il Valdinievole Montecatini conquista un altro pari, impattando per 0-0 sul campo del Marginone 2000, reso quasi impraticabile dalla pioggia, caduta in maniera incessante ieri pomeriggio. Al "Tei" si affrontano due squadre che cercano punti importanti, per allontanarsi dalla zona Play-Out. La squadra di casa, reduce da una brutta sconfitta, si chiude a doppia mandata dietro e fa intendere al Montecatini che un punto le andrebbe più che bene. La compagine di Fabbri, che perde Fioretti nel corso del riscaldamento pre-match, ci prova in ogni modo ad andare in gol, senza riuscirci. Nel primo tempo è Fanti ad impegnare Morini, con un colpo di testa parato dall’estremo difensore della squadra di casa. Nel corso della seconda frazione di gioco è Minardi a rendersi pericoloso, ma ogni suo tentativo viene disinnescato dalla retroguardia del Marginone.

Poco prima che finisca l’incontro, ci sarebbe anche l’occasione per il Montecatini per sbloccare il match. Pagnini, entrato al posto di Shiqeri, viene a contatto in area di rigore avversaria con un difensore del Marginone 2000, che sembra anticiparlo, toccando però sia la palla che il piede del giocatore termale. Gli estremi per il penalty sembrano esserci tutti, ma l’arbitro Corti di Prato spegne sul nascere ogni polemica, fischiando la fine della gara e mandando tutti quanti negli spogliatoi. Grazie a questo pareggio, la squadra allenata da mister Fabbri sale a quota 23 punti nel girone A di Promozione. I termali sono attualmente fermi all’undicesimo posto in classifica, con una sola lunghezza di vantaggio sulla zona degli spareggi.

Simone Lo Iacono