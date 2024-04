Promozione

Trebbo 79

0

Portuense

3

TREBBO 79: Albertazzi, Corroppoli, Zanzani, Grosso (21’ st Marata), Arteritano, Mineo, Cavarretta (33’ st Sicari), Innocenti, Cini, Mauro (12’ st Puopolo), Vespignani (17’ st Cinalli). A disposizione: Locchi, Castagnoli, Puzzo, Fabbri, Bergonzini. All.: Valtorta.

PORTUENSE: Simoni, Marconi, Sorghini (30’ st Ferrari), Masiero, Sovrani, Bolognesi, Orlandi, Di Domenico (6’ pt Sarto), Pierfederici (33’ st Rubini), Grazia (10’ st Fantoni), Pansini (24’ st Nicolasi). A disposizione: Piovaccari, Schincaglia, Halili, Zouaghi. All.: Mariani.

Arbitro: Zannoni di Cesena.

Reti: 44’ pt Pierfederici (P), 46’ pt Pierfederici (P), 48’ pt Pierfederici (P).

Note: ammoniti: Cini (T), Vespignani (T), Sarto (P). Espulso: Cini (T) al 19’ st.

E’ un tris di Pierfederici a permettere alla Portuense di espugnare Trebbo di Reno e di mantenere ben salda la zona play off, con gli uomini di Mariani sempre quarti, ma ad un solo punto dal Solarolo, bloccato a Ponterivabella dall’Msp Calcio. Partita mai stata in discussione anche se, dopo appena sei minuti, i ferraresi sono costretti a sostituire Di Domenico per un infortunio al ginocchio che verrà valutato nei prossimi giorni, anche se è parso sul momento abbastanza serio.

Mezz’ora di studio, poi si fa vivo il Trebbo con Cini che, sfrutta un errore di Sorghini, ma non riesce a capitalizzare. Due minuti dopo bel tiro al volo di Grazia, centrale e facile preda di Albertazzi, che si supererà al 36’ su un gran tiro di Orlandi, già pericoloso poco prima sugli sviluppi di un angolo. Poi al 44’ si sblocca il risultato, lancio di Marconi per Pierfederici che, dopo aver saltato Grosso, scarica la palla imparabilmente alle spalle di Albertazzi. Passano due minuti e il numero nove raddoppia, anche stavolta raccoglie un lancio dalle retrovie, questa volta da parte di Sovrani, da posizione decentrata si accentra dribblando Arteritano, Grosso ed Albertazzi per poi depositare la palla in fondo al sacco. Al 3’ st lo scatenato Pierfederici sigla il tris su assist di Bolognesi e, dalla destra, incrocia nell’angolo opposto.