Promozione

TREBBO 79: Albertazzi, D. Corroppoli, Zanzani, Varchetta (28’ st Sicari), Arteritano, S. Corroppoli, Cavarretta (15’ st Mineo), Innocenti, Cini, Scanabissi (15’ st Mauro), Fabbri. A disposizione: Marchesini, Cinalli, Puopolo, Brusa, Bergonzini, Marata. All.: Valtorta.

COMACCHIESE: Farinelli, Fantinuoli, Biolcati, Angelini, Alberi, Marcolini, Centonze, De Angelis (30’ st Cavalier D’Oro), Tedeschi, Marongiu (30’ st De Giorgi), Neffati. A disposizione: Tiengo, Folegatti, , Bushi, Rizzo, Fogli, Grassi. All.: Bresciani.

Arbitro: Crociani di Cesena.

Reti: 6’ st Centonze (C), 17’ st Mauro (T).

Note: ammoniti: Varchetta (T), Mineo (T), Angelini (C), Neffati (C).

Termina in parità la sfida tra Trebbo e Comacchiese. Un risultato, quello di 1-1, che sicuramente è più utile ai padroni di casa che così muovono, anche se di poco, una classifica che rimane comunque pericolosa, mentre gli uomini di Bresciani si vedono allontanare ulteriormente la zona play off, ora distante sei punti. Primo tempo sostanzialmente equilibrato, con una doppia fiammata firmata Marongiu tra il 25’ ed il 29’, ma le sue conclusioni dalla distanza non centrano lo specchio della porta. Ripresa sicuramente più interessante già da subito con il Trebbo che dopo nemmeno un minuto crea panico e mischia in area avversaria, ma la difesa dei ferraresi riesce ad evitare pericoli ulteriori. Dopo un tentativo del solito Marongiu parato da Albertazzi, al 6’ st, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto sempre dal numero dieci, Kevin Centonze con un bel stacco di testa riesce a sbloccare il risultato, portando così in vantaggio la Comacchiese. Marongiu, oltre all’assist, continua a bombardare a più riprese la porta del Trebbo ma, un po’ l’imprecisione ed un po’ la bravura di Albertazzi, non riesce a raddoppiare. L’estremo difensore del Trebbo, al 14’ st, compie un vero miracolo sul tiro ravvicinato di Kevin Centonze. Poi, improvvisamente, tre minuti più tardi, arriva il pareggio, sempre sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da destra da parte di Cini, la palla giunge al neoentrato Mauro che, con un bel sinistro ad incrociare, batte l’incolpevole Farinelli.