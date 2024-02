Promozione A Maliseti partita da non fallire. Oggi tappa cruciale per la Pontremolese

Magari già da stasera la classifica di Promozione sarà diversa ma il segnale che arriva dopo il risultato a occhiali della Pontremolese con il Viaccia è stato davvero forte. Sono state soprattutto le varianti tattiche apportate dal responsabile tecnico Fabio Bellotti a non far sorridere i vertici societari e i presenti sulle tribune del Lunezia che, al termine della partita, hanno mostrato facce di non gradimento, il tutto mentre comincia la parte decisiva della stagione, la più pesante e logorante. A partire da oggi. La Pontremolese, infatti, sarà impegnata (ore 15) al campo ’Aldo Nelli’, a Prato, contro il Maliseti Seano, un testa-coda dove Verdi e compagni non possono sbagliare. Il gioco messo in visione domenica scorsa non è stato il massimo, anzi a lungo la Pontremolese è sembrata in confusione e in sofferenza, come quella che è costata la panchina a Bracaloni che è bene ricordarlo la società gli aveva concesso tre anni per riportarla in Eccellenza, salvo poi decidere diversamente. In buona sostanza, la Pontremolese è giunta a un bivio: o la squadra si riaggiorna nel suo tema tattico oppure è destinata a viaggiare in sofferenza rischiando di compromettere l’attuale seconda posizione. Non ci sono vie di mezzo. Ed è tutta colpa di quella serie di pareggi interni. Il cliente di oggi, anche se povero dei numeri che porta addosso, è di quelli scomodi: infatti il Maliseti è alla ricerca disperata dei tre punti nel tentativo di tirarsi fuori da una posizione di classifica non compromessa ma quasi. Insomma, una sfida dove chi si ferma è perduto. Per la Pontremolese non è più pensabile andare avanti a piccoli passi, soprattutto dopo i massicci investimenti messi in pratica dalla società azzurra. Serve una vittoria ’senza se e senza ma’ per dare una svolta al campionato, per tonificare un ambiente depresso e ritrovare il sorriso e la voglia di credere nelle proprie potenzialità. Quello che è stato nessuno può cancellarlo, ma c’è ancora tempo sufficiente perché la Pontremolese torni a essere una protagonista del torneo. Per farlo ci vorrebbe una splendida tripletta – oggi con il Maliseti poi in casa col Casalguidi e quindi in casa del Luco – per presentarsi al big match col Viareggio con 9 punti in saccoccia e un abito mentale e tattico nuovo.