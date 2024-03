Promozione

casumaro

2

placci bubano

3

CASUMARO: Saccenti, Ribello, Franceschini, Minarelli, Benini, Farina, Testoni, Ginesi (30’ Daniel), Guernelli, Barbieri, Cresta (20’ Lazzarin). A disp. Manfredini, Pencarelli, Lazzarin, Borsari, Rimondi, Corazzari, Vinci, Daniel, Nicoli. All. Nardiello.

PLACCI BUBANO MORDANO: Farina, Gentilini, Tedesco (15’ Gurioli), Ghini (39’ Busillo), Taroni, Muharrar, Fagnocchi, Ramoz, Tumolo, El Bouhali, Borini (46’ Gasparri). A disp. Geraci, Gurioli, Hassan, Busillo, Greco, Regoli, Gasparri, Guerrini, Panizza. All. Martini.

Arbitro: Lorenzo Rossi di Cesena.

Marcatori: 10’ e 85’ Fagnocchi, 29’ Farina, 45’ Guernelli, 95’ Tumolo.

Note: ammoniti Ribello, Ginesi, Benini, Gentilini. Espulso al 50’ Gurioli.

Si complica la lotta salvezza per il Casumaro, caduto in casa (nel campo neutro di Finale Emilia) ad opera della diretta concorrente Placci Bubano, con tanto di mini rissa finale, sedata per fortuna senza conseguenze disciplinari. Parte forte la formazione romagnola, che passa in vantaggio con Fagnocchi, in mischia. Subito dopo Tumolo potrebbe raddoppiare, una bella girata dal limite che esce di un soffio. Reazione dei rossoblù, che si rendono pericolosi con Ginesi, un tiro dal limite che lambisce il palo e poi con un colpo di testa di Franceschini che sorvola la traversa. Al 29’ il Casumaro pareggia con Farina, il suo tiro è deviato sul palo dal portiere e poi carambola in rete. Al 45’ i padroni di casa ribaltano il risultato con Guernelli, che raccoglie di testa un cross di Testoni. Il Casumaro potrebbe chiudere la partita, vicino al terzo gol dapprima con Barbieri di testa e poi con Daniel, che impegna severamente il portiere con una conclusione dalla distanza. All’85’ Fagnocchi trova il pareggio sugli sviluppi di una bella punizione dal limite, il tiro sbatte sulla traversa ma è lo stesso Fagnocchi il più lesto a ribadire in rete. Nel recupero doccia gelata per i tifosi rossoblù: Tumolo pesca il jolly con un tiro dalla lunga distanza che trova il portiere colpevolmente fuori dai pali, un pallonetto beffardo che vale tre punti messo a segno dall’ex centravanti dell’Argentana. E ora sono guai per il Casumaro, rientrato nella fascia play out.