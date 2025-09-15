Promozione. Acquaviva, buona la prima

ACQUAVIVA2CASENTINO ACADEMY1

ACQUAVIVA: Santicioli Guerri, Muccifori, Laudani, Parricchi, Pandolfi (71’ Leonardi), Casagni (75’ Borgheresi), Bianchi, Cappelli (78’ D’Abbrunzo), Contemori (64’ D’Antonio), Fiorilli, Ferretti (85’ Favilli). A disposizione: Bellucci, Incenzo, Palumbo, Landi. Allenatore: Cresti.

CASENTINO: Ombra, Detti Fabrizi, Pasquini, Orlandini, Bronchi, Corsetti, Lunghi, Giannotti, Sestini, Chianucci. A disposizione: Menchini, Bondi, Fiacchini, Nocentini, Diani, Sorbini, Camara, Martini, Sodiq. Allenatore: Dini

Arbitro: Sinca di Firenze.

Reti: 38’ e 62’ Ferretti, 90’ Sestini.

ACQUAVIVA – Esordio con successo per l’Acquaviva, che ha ragione del Casentino Academy. Al 38’ Fiorilli calcia forte dalla destra, Ombra devìa sul palo e Ferretti da due passi insacca. Al 62’ gran diagonale di Ferretti e palla nell’angolo per lo splendido raddoppio azzurro. Reagisce il team ospiti. Bravo Santicioli ad arginare i tentativi ospiti. Al 90’ splendida punizione a girare di Sestini che supera la barriera e si infila in rete.