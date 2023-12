Promozione. Affrico, caccia ai punti. Il Grassina va a Fiesole

Vittoria cercasi. Dopo una sconfitta e un pareggio, l’ultimo casalingo con il Montalcino, la capolista Affrico del girone "C" di Promozione è pronta a ritrovare il suo equilibrio per riprendere a percorrere la strada dei tre punti. Con le ultime cinque gare la squadra di Tognozzi ha quasi azzerato il tesoretto di punti che era riuscita ad accumulare nel periodo fra ottobre e novembre. Ora resta il solo punto di vantaggio sul Grassina, margine talmente misero che non consente di stare tranquilli anche in previsione della trasferta di domani sul difficile campo dell’Antella.

A rendere più emozionante questo nuovo turno di Promozione c’è la partitissima Fiesole-Grassina, una sfida al cardiopalma aperta a qualsiasi pronostico grazie ad un Fiesole rivitalizzato dopo l’arrivo del tecnico Rosario Selvaggio. Riuscirà la capolista Affrico sul campo dell’Antella a conservare il solo punto di vantaggio sugli inseguitori? "Saranno due partite molto importanti per la classifica – puntualizza, l’attaccante dell’Affrico, Tommaso Papini, già a segno quattro volte nelle ultime partite – Il campionato è ancora lungo, meglio non pensare troppo agli altri, ma fare la corsa solo su se stessi per cercare sempre di capitalizzare al meglio il risultato. Con il recupero degli infortunati, l’Affrico avrà più chance da giocare. E’ vero che la gara di Antella sarà difficile, essendo i nostri avversari un collettivo ben amalgamato, ma l’Affrico andrà in campo per fare la solita prestazione di sempre. Con il campionato entrato nel vivo della lotta, d’ora in poi ogni domenica troveremo avversari agguerriti per la conquista della posta in palio".

G. Pul.