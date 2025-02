Promozione: agganciato il Bentivoglio al quinto posto. Centese, tre punti per la zona playoff

centese

CENTESE: Alberghini, Garetto, Cioni, Kourouma, D’Aniello (30’st Grimandi), Aiello, Sassu, Bonvicini, Pirreca 35’st Sanci), Costantini, Bonarcorsi (32’st Rimondi).

A disp: Grandi, Zanella, Rimondi, Bonazzi, Sandri, Sanci, Dinu, Parola, Govoni. All. Di Ruocco.

PETRONIANO: Cocchi, Malagoni, Pierdomenici, Kamga, Blandamura, Gamberini, Cristiani (35’st Serra), Maestri (30’st Bologna), Crisci (10’st Ezechia), Cordoni (10’st Novi), Macchiaroli (10’st Fozzo).

A disp: Verardi, Mazzoni, Cuppini, Faggioli. All. Ronzani.

Arbitro: Marco Luca Crociani di Cesena.

Marcatori: 30’pt Pirreca, 7’st (aut.) Blandamura, 20’st Cristiani.

Note: ammoniti Kourouma, Costantini, Bonacorsi, Ezechia, Fozzo.

Non si ferma la scalata della Centese alle prime posizioni, che vince contro il coriaceo Petroniano e aggancia il Bentivoglio al quinto posto. Dopo una fase di studio, la formazione biancoceleste prende in mano le redini del gioco e sblocca il risultato alla mezz’ora.

Tutto nasce da un lancio in profondità di Bonacorsi per Pirreca, che si presenta davanti al portiere e lo trafigge in uscita. La Centese vicino al raddoppio con Costantini, che non riesce a trovare il corridoio giusto davanti al portiere.

Al 40’ altra opportunità per gli uomini di Ciro Di Ruocco, càpita sui piedi di Bonacorsi, davanti al portiere cerca il diagonale, che esce di un soffio. Il secondo tempo si apre sullo stesso copione del primo per la formazione di casa.

Al 7’ da una serpentina irresistibile di Bonacorsi, nasce il raddoppio: dal fondo l’esterno biancoceleste mette in mezzo dove Blandamura, nell’intento di fermare Pirreca, sbaglia l’impatto con il pallone e mette in rete nella porta sbagliata.

Di qui in avanti sale in cattedra il Petroniano, che al 18’ con Crisci costringe Albergini alla parata e si ripete anche sulla ribattuta.

Al 20’ Cristiani accorcia le distanze e alla mezz’ora Crisci, su un’azione di calcio d’angolo, colpisce il palo con un tiro ravvicinato. L’ultimo quarto d’ora è tutto del Petroniano, che preme sul piede dell’acceleratore, ma la difesa della Centese riesce a reggere la pressione bolognese e porta a casa tre punti preziosi in chiave playoff.

Franco Vanini