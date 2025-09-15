Promozione. Ahi Lampo Meridien. Magro pari esterno sul campo dello Jolo

JOLO

LAMPO MERIDIEN

JOLO Cuorvo, Scozzari (80’ Melani), Menichetti, Massaro, Ferroni, Drovandi, Ascolese (90’ Ruscillo), Marchio (70’ Sforzi), Vannini, Verdi, D’Agati (63’ Rozzi, 82’ Lo Iacono). A disp. Giusti, Torcasso, D’Alò. All. Ambrosio

LAMPO MERIDIEN Lampignano, Boghean, Nencini, Cortonesi (65’ Bonfanti), Del Sorbo, Cappellini, Mercugliano (90’ Dingozi), Martini, Bonfanti, Bibaj (60’ Bucciantini), Notarelli (44’ Vannini). A disp. D’Angelo, Ferrucci, Fresta, Garzi, Febbe. All. Benesperi

ARBITRO Bertilone di Pontedera

PRATO

"Siamo migliorati nella ripresa, ma rispetto alla domenica precedente abbiamo fatto un passo indietro. L’unica nota positiva è il punto che portiamo a casa: siamo all’inizio di un percorso, ma dobbiamo continuare a lavorare". Mister Marco Benesperi ha così commentato il pari senza reti maturato a Prato contro lo Jolo, nel match valido per la prima giornata del girone A di Promozione. Una partita disputata contro una neopromossa, che ha messo sul piatto entusiasmo e atletismo. I padroni di casa hanno fallito due occasioni nella ripresa, neutralizzate anche dalla reattività del portiere rivale. I cambi sono riusciti a riequilibrare l’incontro, con la Lampo che non è riuscita a trovare l’affondo decisivo. Volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, Benesperi ha trovato la conferma della solidità del reparto difensivo, anche se in vista delle prossime uscite servirà un passo avanti in fase offensiva. A partire dalle prossime ore, a ben vedere: incombe il secondo turno di Coppa Italia previsto per dopodomani, contro la Cuoiopelli.

Giovanni Fiorentino