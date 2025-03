Promozione, alla ribalta il giocatore-allenatore del Forlimpopoli, prossimo avversario della capolista. Dall’Ara: gran gol e poi primo punto da mister

Un esordio agrodolce per Fabio Dall’Ara. Da due settimane il talentuoso centrocampista del Forlimpopoli, in Promozione, è stato chiamato a vestire anche i panni di allenatore per cercare la salvezza. Dall’Ara, alla bella età di quarant’anni suonati, vale ricordarlo, è in campo per la quarta stagione consecutiva col Forlimpopoli dispensando giocate di classe di un calcio, più tecnico che fisico, che ormai non c’è più.

L’ex trequartista di Cesena, Bellaria, San Marino e Forlì ha esordito in panchina due domeniche fa nel match perso dal Forlimpopoli 3-1 sul campo del San Pietro in Vincoli. Un ko in parte lenito dalla sua splendida ‘foglia morta’ spedita nell’angolino della porta al 75’. "Avrei però preferito – dice il neo tecnico – non aver segnato e portato invece a cosa qualcosa di concreto per la squadra".

Nella partita di domenica scorsa, poi, la squadra biancazzurra ha diviso la posta nel match interno contro l’ostico Civitella con un 1-1 firmato dalla rete del difensore Alessandro Dotti. "Domenica abbiamo mosso la classifica – racconta Dall’Ara – e la nostra squadra, sino alla fine del campionato, dovrà vivere ogni domenica come una opportunità da sfruttare al meglio e con tutte le nostre forze. Al termine mancano solo 7 giornate e il tempo a disposizione per recuperare non è molto". Attualmente la squadra artusiana occupa, con 24 punti, la 15ª posizione in un campionato in cui sono previste quattro retrocessioni. Le ultime due classificate retrocedono direttamente in Prima Categoria, mentre le quattro classificate dalla 13ª alla 16ª posizione disputeranno i playout.

Il Forlimpopoli domenica affronterà la difficile trasferta sul campo del Fratta Terme, balzata al comando della classifica. "Sarà un ostacolo sicuramente difficile. La Fratta è in un grande momento – aggiunge Dall’Ara – con una continuità di risultati importante dovuta a una rosa ampia ed esperta e con mister Malandri che ritengo uno dei migliori allenatori della categoria. Senza dubbio lotteranno fino alla fine per salire in Eccellenza. Noi venderemo cara la pelle".

Franco Pardolesi