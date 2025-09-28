Promozione: alle 15,30 in programma Centese-Bentivoglio. Il Casumaro supera l’ambizioso Msp, oggi Atletico Castenaso-Valsanterno

Anche la quinta giornata del girone C di Promozione si è aperta ieri pomeriggio con un anticipo: in terra ferrarese si sono affrontati la capolista a sorpresa Casumaro e l’ambizioso Msp, con l’atteso match che è terminato 3-2 per la formazione di casa.

Le altre sfide di questo quinto turno si giocheranno regolarmente oggi alle 15,30. Tra le gare più interessanti spiccano, senza dubbio, quella tra l’Atletico Castenaso e la Valsanterno (tra le principali favorite per la vittoria finale) e, soprattutto, l’assoluto big match di giornata che vedrà sfidarsi la Centese e il Bentivoglio, due realtà costruite in estate per navigare nei piani altissimi della classifica, ma che stanno faticando più del previsto a raccogliere risultati.

L’altra capolista a sorpresa Felsina sarà di scena sul campo dei X Martiri mentre il Faro Gaggio ospiterà il Masi Torello Voghiera.

Il Valsetta Lagaro, altra candidata per i primissimi posti, cercherà di riscattare la sconfitta di sette giorni sul campo del Valsanterno provando a battere lo Sparta Castelbolognese mentre il Granamica (ancora fermo a zero) è atteso dalla sfida salvezza sul campo della Virtus Castelfranco. A riposare, in questo quinto turno, sarà il Petroniano.