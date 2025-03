Promozione. Altra giornata no per il Valdinievole Montecatini. Il San Marco Avenza esulta grazie a Raffi

SAN MARCO AVENZA

2

V. MONTECATINI

1

SAN MARCO AVENZA: Failli, Bonuccelli, Scremin, Barducci, Benedini, Orlandi, Seghi, Conti, Raffi, Marabese, Dell’Amico. A disp. Ricco, Toracca, Tonelli, Costi, Iaropoli, Panconi M, Verona, Corbani, Benedetti. All. Leone.

VALDINIEVOLE MONTECATINI: Gega, Casini, Lucchesi G, Fioretti, Isola, Torracchi, Musteqja, Fazzi, Shiqeri, Rosati, Lazzari. A disp. Agozzino, Pacini, Coselli, Calvani, Rossi, Del Sarto, Rugiati, Pagnini. All. Fabbri.

Arbitro: Subhan di Pontedera.

Marcatori: 27’ Marabese, 36’ st Rosati (rig.), 38’ st Raffi.

Al Covetta di Carrara il Valdinievole Montecatini incappa in una sconfitta, perdendo per 2-1 contro i padroni di casa del San Marco Avenza. Buon primo tempo dei termali, che con Fazzi e Rosati vanno vicinissimi al gol in più di un’occasione. Però alla prima azione utile la San Marco Avenza passa in vantaggio, grazie alla rete realizzata da Marabese, che grazie alla marcatura messa a segno contro Gega, sale a quota 14 gol nella classifica dei marcatori del girone A di Promozione.

Nella ripresa la squadra di mister Fabbri continua a giocare e ad attaccare, ed alla fine viene premiata. All’81’ viene concesso dall’arbitro Subhan un calcio di rigore, che Rosati trasforma in gol, portando i biancocelesti sull’1-1. Un risultato che però non dura che due giri d’orologio. La squadra di Fabbri cerca di segnare il gol della definitiva rimonta, ma perde fatalmente palla in mezzo al campo e fa partire un contropiede, che porta Raffi ad andare a realizzare il gol della vittoria per la San Marco Avenza, che decide la partita. La sconfitta brucia e sa tanto di beffa per il Valdinievole Montecatini, che rimane fermo al quintultimo posto in classifica, ma con un vantaggio più che rassicurante sull’Intercomunale Monsummano, che è di 7 punti. Nel prossimo incontro, in programma in casa contro il Casalguidi, la formazione termale si giocherà tantissimo in chiave salvezza: tre punti diventano un obiettivo chiave per conservare la categoria.

Simone Lo Iacono