Promozione: anche il Pietrasanta in salute. "Una vittoria col cuore contro tutto e tutti»

Quando si vince una partita che sembrava persa – come ha fatto domenica il Pietrasanta domenica in casa sul sintetico del Pedonese contro la San Marco Avena, ribaltando il risultato nei minuti finali della partita – non ci può che esserci una grande soddisfazione. Per questo il giorno dopo l’allenatore del Pietrasanta Massimiliano Bucci spende parole d’elogio per la squadra, anche se non dimentica alcuni episodi che a suo modo di vedere hanno penalizzato la squadra. "Mi dispiace doverlo dire – spiega il tecnico dei biancocelesti versiliesi – ma per l’ennesima volta in questa stagione siamo stati penalizzati. Sullo 0-0 c’è stato negato un gol assolutamente regolare che poteva indirizzare diversamente l’incontro, e invece siamo stati costretti a una rincorsa continua in cui rischi sempre di sbagliare. Detto questo, sono soddisfatto della prova di carattere della squadra che ha voluto vincere a tutti i costi non accontentandosi del pareggio raggiunto. Nel finale sia noi che loro volevamo vincere, la prodezza di Mengali premia i nostri sforzi".

Gli ultimi risultati stanno dando un’altra fisionomia alla classifica del Pietrasanta in questo sempre più interessante campionato di Promozione. Una fisionomia accattivante e stuzzicante per l’ambiente. Bucci commenta quali sono gli obbiettivi da raggiungere: "Le squadre destinate a giocarsi il campionato sono altre. Noi però vogliamo far bene, magari agguantare i playoff e migliorare quanto fatto nella passata stagione. L’obiettivo deve essere quello di consolidarsi nella categoria come merita una squadra e una città importante come Pietrasanta. Sono fiducioso perché il recupero di alcuni giocatori fondamentali ci consente di esprimerci a pieno organico". Insomma questo Pietrasanta, a questo punto, può solo migliorare.

Andrea Bazzichi