Promozione. Antella, trasferta ad alto rischio. Pericolose le tossine post derby

La Promozione alle ore 15 propone due gare: Invicta Sauro-Athl Maremma per il girone B e Torrita-Antella 99 per il C, entrambe dell’8ª di ritorno. La sfida che ci riguarda è la trasferta dell’Antella del tecnico Claudio Morandi sul campo del Torrita. Gara non facile da affrontare. Smaltita la delusione per la sconfitta nel derby casalingo con il Grassina, pur priva di Maresca e Aiello, l’Antella è concentrata per tornare a produrre punti con la speranza che il distacco nei confronti del Sansovino, secondo in classifica dietro la capolista Affrico, venga ridotto altrimenti sarà impossibile disputare i play off per i cosiddetti punti della forbice. Ma c’è anche un altro obiettivo in testa alla squadra di Morandi, quello della semifinale di coppa Italia in programma per il 20 marzo. Nelle ultime quattro gare contro squadre di spessore, il Torrita ha incamerato quattro punti. Per la formazione è probabile che venga quasi riconfermata per intero quella schierata contro il Grassina con in attacco Santucci, Castiglione e Tacconi, con un Tumminaro pronto alla chiamata. Ricordiamo che all’andata l’Antella fu sconfitta in casa per 1-0 (90’ Doka Brent). Arbitra Bigongiari di Lucca.

G. Pul.