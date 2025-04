Promozione anticipata: il Gallo sconfitto dalla matricola La Dozza a Bologna

Dopo la promozione anticipata il Gallo aveva la pancia piena e ha rimediato una sconfitta a Bologna dalla matricola La Dozza. "Avevano maggiori motivazioni di noi – ammette il direttore sportivo Francesco Pigaiani – pur non avendo demeritato. Il mister ha fatto ampia rotazione, dando spazio a chi aveva giocato meno, ma è comunque andata in campo una squadra competitiva".

Le altre ferraresi erano alle prese con la lotta salvezza. Il Copparo non ce l’ha fatta a espugnare Ceretolo. "Abbiamo disputato una buona partita – dice Sergio Cestari, l’allenatore – ma il punto serve a poco. Domenica prossima ci giocheremo la salvezza nel derby con il Santa Maria Codifiume. Purtroppo temo che al 90% dovremo giocarci i playout nel derby con l’Amici di Stefano".

Gli argentani hanno perso in casa 3-1 con il Ravarino, sono in piena zona retrocessione diretta, ma altre volte sono riusciti a salvarsi in extremis. Il Pontelagoscuro porta a casa un buon punto da Anzola. "E’ stata una partita ricca di gol – racconta il presidente biancazzurro Luca Popolo – Alla vigilia avrei firmato per un pareggio, ma dopo che ci eravamo portati avanti di tre gol avevo fatto un pensierino al colpaccio. Invece da lì in avanti è cominciata un’altra partita e l’Anzolavino ha rimontato fino al 3-3. Ci manca un punto per la salvezza matematica, speriamo di festeggiare domenica prossima".

E’ quasi fatta per la Codigorese, che ha sbancato Casalecchio. "Abbiamo disputato un girone di ritorno strepitoso – esulta Diego Grassi, allenatore granata – siamo dietro solo all’Anzolavino che ha totalizzato 26 punti e al Gallo che ne fatti 25. Noi ne abbiamo fatti 24, purtroppo siamo stati penalizzati da un girone d’andata negativo. A Casalecchio abbiamo meritato, un gol per tempo. Per salvarci ci basterà un punto, in teoria potremmo salvarci anche perdendo, ma dovrebbe esserci degli incastri a nostro favore". Passo falso casalingo infine per l’Amici di Stefano, che ad Ambrogio ha perso 3-1 ad opera dello Sporting Vado.

