Promozione. Anticipo di lusso a Dicomano. Arriva il Lebowski di Miliani

Sabato di anticipi (ore 15, 30) anche in questo campionato per la 5ª giornata.

Girone A

Jolo-Firenze Ovest (arbitro: Varnagallo di Pontedera). Con la scottatura ancora viva per la sconfitta casalinga subita da San Piero a Sieve, il Firenze Ovest è pronto alla trasferta pratese che rappresenta un nuovo banco di prova. Questa gara rappresenta un nuovo banco di prova, anche in considerazione che mercoledì dovrà tornare in campo per recuperare la gara di Coppa Italia. La squadra è determinata ad affrontare queste due sfide impegnative, per superare questo momento particolare. Con la novità della panchina affidata a Piero Carovani subentrato in settimana a Sacconi, tutti si aspettano quella scossa necessaria perché l’Ovest riesca a ritrovare la strada migliore. A Jolo, i rossoblù sono tutti a disposizione.

Girone C

Dicomano-Lebowski (Lachi di Siena). L’anticipo in programma a Scarperia, vedrà un Dicomano determinato a voltare pagina dopo lo scivolone di Pienza. Il tecnico Diotaiuti recupera Castri ma non avrà Pecorai squalificato. Dall’altra parte, il Lebowski di Miliani si presenta determinato a non ripetere gli errori di domenica contro l’Alberoro che gli sono costati la vittoria. L’attaccante Ciancaleoni e Rosi sono in forte dubbio, ma non ci sarà Fratini. La squadra dovrà mantenere una concentrazione alta, non perdendo mai di vista il trio offensivo del Dicomano: Campagna, Nardoni e Valoriani.

G. Puleri