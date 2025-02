Promozione, aretine protagoniste del girone. Poker Sansovino: l’Eccellenza è a un passo

Una Sansovino a forza quattro spazza via il Subbiano e dopo la vittoria in Coppa Italia trova tre punti che valgono un +8 per la squadra dell’allenatore Giacomo Chini (nella foto) sulla seconda in classifica. Il poker è firmato da Bonechi e Mirante, in gol nei primi 20’ di gioco, quindi nella ripresa ancora Bonechi e Imprenda chiudono i giochi.

Il Casentino Academy resta alle spalle dei savinesi andando a vincere per 2-0 in casa della Chiantigiana con le reti di Giannotti e dell’evergreen Sorbini.

Sorride il Montagnano di Luca Giusti che regola l’Alleanza Giovanile grazie a due gol nel finale. Parretti all’85’ e Natale in pieno recupero valgono questo successo importante per tornare nella colonna sinistra della classifica. Venuto invece è il giustiziere dell’Alberoro che registra un passo indietro contro il Pienza, forse accusando le fatiche di Coppa. Il Viciomaggio torna da Luco con un punto che vale forse più il morale che non per la classifica visto che i biancoverdi restano al penultimo posto con 19 punti meno due dal primo posto utile per andare allo spareggio salvezza. Da segnalare il successo netto del Pontassieve in casa della Settignanese (0-2) che permette ai primi di agganciare al terzo posto il Fiesole che non va oltre il pari (1-1) contro il San Piero a Sieve.

Domenica prossima spicca il derby Montagnano-Sansovino mentre l’Alberoro andrà alla Rufina, il Subbiano ospiterà il Fiesole e il Viciomaggio affronterà il Casentino Academy.

Matteo Marzotti