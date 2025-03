Promozione. Assedio Centese a Castenaso. Non arriva il guizzo vincente

Atletico Castenaso

0

Centese

0

ATLETICO CASTENASO: Albertazzi, Gaudiano, Alberti, Vinjolli, Anania, Garuti, Garelli (1’ st Crimi), Macaluso (20’ st Morelli), Rubino (42’ st Romagnoli), De Brasi, Cini. All.: Gabriellini.

CENTESE: Alberghini, Garetto, Cioni (35’ st Sanci), Perelli (19’ st Aiello), Quaquarelli, Kourouma, Sassu (19’ st Grimandi), Bonvicini, Pirreca (35’ st Govoni), Costantini, Bonacorsi (48’ st Parola). All.: Di Ruocco.

Arbitro: Sfirschi di Piacenza .

Note: ammoniti: Gaudiano (A), Vinjolli (A), De Brasi (A), Pirreca (C), Costantini (C). Espulso: De Brasi (A) al 24’ st. espulso De Brasi(AC) al 24° st

LA CENTESE ci prova fino alla fine, costruisce diverse occasioni da gol e gioca con maggiore intraprendenza. La squadra di mister Di Ruocco ha giocato una gara attenta e propositiva, costruendo diverse occasioni da gol, soprattutto nel primo tempo, ma trovando sulla sua strada un Albertazzi in grande giornata. Il Castenaso ha resistito, chiudendo in inferiorità numerica l’ultima mezz’ora di gioco; si difende con ordine e strappa un pareggio a reti inviolate. L’inizio di gara è equilibrato, con un primo tentativo da fuori area di Vinjolli al 10’, che da 25 metri non trova però lo specchio. Due minuti dopo è la Centese a sfiorare il vantaggio con una punizione di Costantini, ma Albertazzi è attento e devia in tuffo in calcio d°angolo. La squadra ospite prende progressivamente il controllo del gioco e al 17’ costruisce un’ottima azione sulla sinistra: Cioni calcia di prima intenzione, ma la palla sfila a lato. Al 25’ un’altra punizione della Centese crea pericolo, ma ancora una volta Albertazzi si oppone con un intervento in uscita. Nella ripresa la squadra di Di Ruocco riparte con lo stesso atteggiamento offensivo. Poco dopo è Costantini a rendersi pericoloso con un gran destro dalla distanza che si stampa sulla traversa facendo tremare la porta. L’Atletico prova a rispondere con un’azione confusa in area, ma la conclusione di Gaudiano termina sul fondo. Gli ospiti continuano a spingere e costruiscono due grandi occasioni, ma il guizzo vincente non arriva.