Promozione. Atletico Maremma, un punto per muovere la classifica, che beffa per l’Invicta

Vince il Belvedere Grosseto nel derby di sabato, pareggia l’Atletico Maremma sul campo dei Colli Marittimi mentre l’Invictasauro cede in casa con l’Armando Picchi. Domenica tra alti e bassi nel girone B di Promozione, dove sorride solamente il Belvedere Grosseto di mister Giallini. Niente da fare per il Sant’Andrea, travolto 3-0 e sempre in lotta per la salvezza. Dietro cede, causa un gollonzo, l’Invictasauro che in casa cede il passo ai livornesi. Punto importante invece dell’Atletico Maremma contro il Colli Marittimi.

La classifica: San Miniato Basso 17, Belvedere 16, Sestese 15, Centro Storico Lebowski 14, Montelupo 13, Saline 12, Invictasauro 10, Urbino Taccola 10, San Miniato 9, Colli Marittimi 8, Castiglioncello 7, Atletico Maremma 6, Atletico Piombino 6, Armando Picchi 6, Porta Romana 5, Sant’Andrea 4.