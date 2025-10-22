Promozione. Audax Rufina, che sorpresa. Il tecnico Tognozzi si dimette

Un vero e proprio fulmine a ciel sereno si è abbattuto sull’Audax Rufina. Il tecnico Luca Tognozzi ha rassegnato le dimissioni ("irrevocabili") con effetto immediato, lasciando la panchina bianconera nonostante la buona posizione di classifica. La decisione è maturata all’indomani del pari casalingo 1-1 col Viciomaggio, che ha innescato una crisi inaspettata. Le motivazioni che abbiano spinto Tognozzi ad abbandonare l’incarico, non sono note, il riserbo è totale.

Dimissioni, confermate dal dg Massimo Innocenti. "Abbiamo cercato di far cambiare idea a Tognozzi – ha detto Innocenti – ma ogni tentativo è stato vano. Ne abbiamo preso atto". La società si è subito attivata per gestire l’emergenza. Il direttore sportivo Paolo Banchi è al lavoro per individuare il successore, anche se, secondo Innocenti, "ancora non c’è nulla di concreto". Intanto, voci di corridoio indicano i primi contatti: si parla di Rossano Bartalucci e Claudio Targetti, che però avrebbero declinato.

Sul taccuino di Banchi restano altri nomi, quelli di Alessandro Francini (ex Antella e Rondinella) e Rosario Selvaggio (ex Fiesole) che dovrebbero essere contattati a breve. La priorità del club è risolvere la crisi tecnica nel più breve tempo possibile, in vista del prossimo e difficile impegno di campionato, con la Rufina che sarà impegnata sul campo del Montagnano. Si tratta di una sfida che richiederà la massima concentrazione e una guida tecnica definita per evitare contraccolpi in classifica.

Giovanni Puleri