Promozione. "Aurora-Settempeda è da tripla. Trodica atteso da un esame»

Roberto Lattanzi, allenatore del Casette Verdini, presenta le gare della sesta giornata di ritorno del girone B di Promozione.

Monticelli-Cluentina: "Il Monticelli si è rinforzato e ci ha messo in difficoltà, per di più gioca in casa, e per la Cluentina si profila una gara molto complicata".

Sangiorgese-Montegiorgio: "La Sangiorgese è in ripresa e ha una sua fisionomia, potrebbe centrare un’altra vittoria".

Azzurra Colli-Elpidiense Cascinare: "L’Elpidiense fa più fatica in trasferta e l’Azzurra deve vincere se vuole coltivare ambizioni di playoff".

Aurora Treia-Settempeda: "Da tripla: l’Aurora è una formazione quadrata e ben organizzata, di contro avrà una Settempeda che propone un bel calcio".

Corridonia-Casette Verdini: "Loro si sono rinforzati e hanno bisogno di fare punti, noi potremmo lamentare qualche assenza ma faremo di tutto per centrare un risultato positivo".

Palmense-Azzurra Sbt: "La Palmense gioca su campo stretto e piccolo, un vantaggio che può sfruttare appieno".

Vigor Montecosaro-Grottammare: "Una gara da tripla. La Vigor gioca bene e può fare risultato con tutti, il Grottammare è in ripresa. Si tratta di formazioni che giocano a viso aperto".

Trodica-Porto Sant’Elpidio: "Forse il match più difficile per il Trodica e se dovesse fare bene potrebbe avere messo un bel mattone sul campionato. Gli avversari tengono bene il campo pure in trasferta: potrebbe uscirne un pareggio".