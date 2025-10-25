Acquista il giornale
Promozione. "Aurora, trasferta insidiosa»

Il noto diesse Giulio Spadoni, ora all’Azzurra Colli, presenta questo turno di Promozione, girone B. Azzurra Colli-Corridonia: "È un campionato...

di LORENZO MONACHESI
25 ottobre 2025
Il noto diesse Giulio Spadoni, ora all’Azzurra Colli, presenta questo turno di Promozione, girone B.

Azzurra Colli-Corridonia: "È un campionato in cui ogni partita è difficile ed equilibrata, affronteremo un Corridonia che può contare su ottimi elementi in un match che nasconde delle insidie".

Camerino-Porto Sant’Elpidio: "La matricola Camerino, a parte sabato scorso, ha avuto un approccio positivo al torneo, gli ospiti hanno qualità ma si sono espressi a fasi alterne".

Castel di Lama-Aurora Treia: "Per l’Aurora si tratta di una gara complicata anche se il pronostico è dalla sua parte, però sabato scorso ha sofferto in casa contro il Monticelli e sa che di fronte avrà un Castel di Lama che venderà cara la pelle. Per la capolista non sarà una passeggiata".

Monticelli-Borgo Mogliano: "Per ora il Monticelli ha fatto meno del previsto tra infortuni e squalifiche, ma ha dei valori in rosa. Il Mogliano ha avuto un discreto approccio alla categoria. Per entrambe sarà una partita complicata con i locali che devono vincere per rilanciarsi".

Monturano-Palmense Fermana: "Di fronte squadre che possono recitare un ruolo importante, vedo un po’ favorita la formazione di casa".

Vigor Montecosaro-Settempeda: "La Settempeda è un’ottima squadra e ci sono ex di valore, per la Vigor non sarà una gara semplice. La Settempeda potrebbe apparire favorita, ma anche in questo caso sarà una partita combattuta".

Azzurra Mariner-Grottammare: "Pronostico per l’Azzurra che sta recitando un ruolo da protagonista, ma Grottammare ha bisogno di punti e venderà cara la pelle".

Elpidiense Cascinare-Casette Verdini: "Cascinare è un campo difficile, però penso che Casette, specie dopo la vittoria di sabato scorso, possa ingranare le marce alte per migliorare la classifica. Su quel campo sarà una battaglia sportiva".

