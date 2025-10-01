Promozione. Aurora Treia partenza a razzo. Bene il Camerino

L’Aurora Treia dopo quattro turni guida a punteggio pieno la classifica del girone B di Promozione; non solo, la squadra è quella ad aver segnato più gol (13) e, assieme al Camerino, ad averne subito di meno (2). Tra le note positive di inizio stagione c’è la matricola Camerino, che accusa un solo passo a vuoto, che occupa con 9 punti la terza posizione assieme alla Settempeda. Casette Verdini e Corridonia hanno tenuto la media di un punto a partita. Hanno invece 2 punti Vigor Montecosaro e Borgo Mogliano. Quest’ultima squadra saluta Leonardo Curzi e Alessandro De Angelis, due giocatori simbolo della formazione, che ne hanno fatto parte dal primo anno di Seconda Categoria fino all’arrivo in Promozione. Ma adesso hanno deciso di intraprendere un nuovo percorso. Il portiere Curzi, classe 1998, è diventato un punto di riferimento per la squadra negli anni. Il terzino De Angelis è stato per il Borgo Mogliano una certezza in campo, dopo esser diventato vice capitano nelle ultime due stagioni ed essere anche lui protagonista del doppio salto di categoria, ha deciso di fare un’esperienza fuori.