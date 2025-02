Promozione. "Aurora Treia-Trodica è una gara da tripla. Settempeda, a Monticelli una partita insidiosa»

Occhi puntati a Treia dove è di scena la capolista Trodica che dovrà fare i conti con la voglia di playoff dell’Aurora. La giornata del girone B del campionato di Promozione è presentata da Roberto Lattanzi, allenatore del Casette Verdini.

Azzurra Sbt-Elpidiense Cascinare: "L’Azzurra Sbt ci ha messo in difficoltà, è una squadra in forma e giocando in casa ha qualche vantaggio".

Monticelli-Settempeda: "La Settempeda è una bella realtà, ma in questo momento mi sembra che il Monticelli abbia un qualcosa in più".

Sangiorgese-Grottammare: "Di fronte formazioni in salute e in ripresa, la Sangiorgese ha una buona chance giocando in casa di cogliere l’occasione per tirarsi fuori da una situazione complicata".

Azzurra Colli-Casette Verdini: "Venderemo cara la pelle a casa di una squadra molto forte, specialmente in attacco, cercheremo di sfruttare gli spazi che ci lasceranno facendo passare in secondo piano alcune assenze".

Aurora Treia-Trodica: "È una gara da tripla in quanto si affrontano squadre di pari livello".

Corridonia-Cluentina: "Il Corridonia ha accusato qualche battuta d’arresto, però gioca in casa e ha una buona chance avendo un qualcosa in più dell’avversario. Adesso ci sono gare complicate per tutti, però i locali potrebbero farcela".

Palmense-Montegiorgio: "La Palmense è reduce da una sconfitta ma non ha affatto giocato male, si è trattato di una piccola battuta d’arresto. È una formazione che può mantenere il secondo posto avendo fatto un qualcosa di più di tutti, a parte il Trodica".

Vigor Montecosaro-Porto Sant’Elpidio: "Per il Porto Sant’Elpidio è una partita che può dire tante cose sul suo futuro, di fronte ha nella matricola Vigor Montecosaro una bella bella realtà, anche in salute, che si sta facendo valere".