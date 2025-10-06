MONTIGNOSO1CASALGUIDI0

MONTIGNOSO Tognoni, Di Benedetti, Bonuccelli, Conti, De Angeli, Vannucci, Donati, Biagini, Bertuccelli, Vignali, Della Pina. A disp. Rustighi, Parma, Giannantoni, Piscopo, Antonelli, Lorenzini, Landucci, Brio. All. Ricci

CASALGUIDI Baldi, Bonaiuti, Torracchi, Ghimenti, Rossi L., Puccianti, Robusto, Bonfanti An., De Simone, Bonfanti Al., Ceccarelli. A disp. Merci, Malusci, Filoni, Diddi, Cossari, Paccagnini, Capecchi, Luccioletti, Zoppi. All. Paolacci

ARBITRO Lombardi di Piombino

MARCATORE 21’ pt Biagini

MONTIGNOSOUna rete dei padroni di casa, nella prima frazione di gioco, ha indirizzato a loro favore l’inerzia della gara. Ed il Casalguidi è così caduto nella tana del Montignoso, nel match valido per la quarta giornata del campionato di Promozione 2025/26. I canarini affrontavano una "neopromossa terribile", che negli ultimi tre anni ha vinto in sequenza i campionati di Terza, Seconda e Prima Categoria. Ceccarelli e compagni hanno provato a ripristinare la situazione di equilibrio, ma i loro assalti non hanno dato l’esito sperato. Con il terzo ko negli ultimi quattro incontri del torneo, il Casalguidi scivola all’ultimo posto del girone A con un punto, quello conquistato all’esordio con il Lampo Meridien. E dopo il canonico giorno di riposo per ricaricare le batterie, da domani l’attenzione andrà alla prossima sfida, che vedrà il sodalizio di Casale ricevere al Barni il Settimello neopromosso. Con quella che appare già alla stregua di una consapevolezza: serve una scossa, per il morale e per la classifica. E serve al più presto.

Giovanni Fiorentino