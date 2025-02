Promozione. Battuta d’arresto per la Chiantigiana contro Casentino

CHIANTIGIANA0CASENTINO ACAD.2

CHIANTIGIANA: Anselmi, Mulas, De Iorio Fe., Fabbrini, Posarelli, Machuca, Conforti, Marchi, Galassi, Milanesi, Mazza G. Panchina: Baldi, Batoni, Tosi, Ballerini, Costanti, Annunziata, Minucci, Lellis, Ticci. Allenatore Zanelli

CASENTINO ACADEMY: Paoli, Pasquini, Fabbrini, Lunghi D., Detti, Sorbini, Sestini, Lunghi T., Pasqui, Giannotti, Autorita. Panchina: Conti F., Lucci, Biagiotti, Bondi, Paggetti, Ferri, Diani, Pietrini, Camara. Allenatore Bonini

Arbitro: Leonetti di Firenze (Sordi e De Matteis).

Reti: 45’ Giannotti, 68’ Sorbini.

Note: Ammoniti: Mulas, Machuca, Pasquini, Sorbini.

PIANELLA – Battuta d’arresto per la Chiantigiana punita oltre i propri errori. Errori che, lamentano i senesi, sono stati anche arbitrali incanalando la partita in un binario sbagliato per i ragazzi di Zanelli. Tutto sommato non si è notato il divario tra la seconda della classe e la Chiantigiana che dopo un primo tempo equilibrato è andata sotto nel finale. Nella ripresa gli amaranto ci provano ma vengono ancora puniti da Sorbini.