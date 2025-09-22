Promozione, bene il Faro Gaggio. Il Felsina vince ancora

Anche il campionato di Promozione sta regalando un avvio di stagione sorprendente e dai risultati tutt’altro che scontati.

Al termine di questa quarta giornata di andata, la vetta del girone C si trova occupata da un tandem di capoliste a dire poco inaspettato: si tratta del Casumaro e del Felsina, primi a quota 10. La compagine ferrarese non può che essere ritenuta l’assoluta protagonista di questo quarto turno dal momento che, grazie ad una prestazione praticamente perfetta, è stata capace di espugnare con un netto 2-0 il terreno di gioco del Bentivoglio che, tra le principali favorite per la vittoria finale, sta faticando più del previsto visto il magrissimo bottino di tre punti raccolti in altrettante giornate (alla seconda ha riposato).

Il risultato del Felsina (2-1 sul fanalino di coda Virtus Castelfranco) era decisamente più semplice da centrare rispetto a quello del Casumaro, ma i bolognesi sono stati bravi a non farsi distrarre dall’abbordabilità degli avversari e a portare così a casa tre punti fondamentali.

Alle spalle delle prime due si trova ora la Valsanterno che, con un netto 2-0 casalingo, ha regolato il Valsetta Lagaro nel big match di giornata. Ma restando alle compagini di casa nostra, il Petroniano ha strapazzato 4-1 il Gallo, il Faro Gaggio ha espugnato 2-0 il terreno di gioco del fanalino di coda Granamica nell’anticipo di sabato mentre l’Atletico Castenaso – sempre in anticipo – è passato 1-0 sul campo della Dozzese. Giornata di riposo, infine, per l’Msp che, dopo aver assistito da spettatore a questa quarta giornata, tornerà in campo nell’anticipo di sabato in programma in casa della capolista Casumaro.

