Promozione: biancocelesti senza Laurini e Fioretti. C’è Pietrasanta-Pontebuggianese. Bello scontro diretto per la vetta

Anticipa al sabato il Pietrasanta nella 4ª giornata del campionato di Promozione ospitando il Pontebuggianese nel match di cartello del girone A tra due delle favorite del torneo... che per altro si sono anche già affrontate in questo avvio di stagione: in coppa, quando il 17 settembre il Ponte s’impose 3-1 a Pietrasanta. Oggi dirigerà Samuele Luciano Giacometti di Viareggio, coadiuvato dagli assistenti di linea lucchesi Francesco Cerino e Valentina Biondi. Dopo questa partita odierna lo stadio Comunale “XIX Settembre“ chiuderà per i lavori sul manto erboso. Il Pietrasanta tornerà a giocarci probabilmente domenica 2 novembre contro il Montelupo all’8ª giornata. Infatti dopo oggi i bianconecelesti saranno poi in trasferta a San Piero a Sieve (nella 5ª giornata) ed al “Necchi-Balloni“ di Forte dei Marmi (nel derbyssimo versiliese della 7ª giornata di domenica 26 ottobre) mentre nella prossima interna (la 6ª) del 19 ottobre col Casalguidi giocheranno sul sintetico del “Pedonese“ a Marina di Pietrasanta.

Il tecnico Leonardo Tocchini per oggi recupera il mediano Granaiola rispetto a domenica scorsa (quando vinse 3-1 sul campo dello Jolo) ma non il terzino destro Laurini (che sconta il 2° dei ben 4 turni di squalifica rimediati nel match con la San Marco Avenza, poi pareggiato 2-2). Out anche il duttile difensore/centrocampista Fioretti, classe 2006 ex Montecatini che è arrivato un mesetto fa dopo aver svolto la preparazione con la Larcianese. L’unico dubbio di Tocchini per oggi è fra Aquilante ed Isola in mezzo al campo. E poi potrebbe starci una novità... con scambio di posizioni sulla trequarti fra Ricci ed il 2006 Sacchelli per tamponare meglio la spinta di Lici sulla destra del Pontebuggianese, dove milita il versiliese Viola (ex Camaiore).

Probabile formazione (4-2-3-1): 1 Gega; 2 Da Prato, 6 Laucci, 5 Bartoli, 3 Della Pina; 4 Granaiola, 8 Aquilante (Isola); 7 Szabo, 11 Sacchelli (’06), 10 Ricci; 9 Remedi (C). All. Tocchini.