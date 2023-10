Promozione. Big match a Cervia

Nel campionato di Promozione si giocano in questo weekend le gare della nona giornata. Mercoledì si tornerà poi di nuovo in campo per il primo turno infrasettimanale della stagione. Nel girone D, dopo l’anticipo di ieri Forlimpopoli-Cotignola finito 2-0, oggi pomeriggio si parte con una sorta di testacoda per l’imbattuta capolista Faenza, prima della classe a quota 21 e dominatrice di questa prima fase, grazie anche alla vena dei vari Gjordumi (5 reti), Benini, Gabrielli e Pezzi (3 a testa). I manfredi, che difendono un margine di 3 lunghezze, ospitano infatti la Stella Rimini, penultima della classe con 5 punti, ma capace comunque di vincere a Mercato Saraceno due settimane fa.

Il match clou è tuttavia al ‘Todoli’ di Milano Marittima, dove il Cervia ospita il San Pietro in Vincoli. È un derby delicato, soprattutto per i padroni di casa che, scivolati al terzultimo posto, sono fermi a quota 6 da 4 turni di fila. Una occasionissima per allungare il passo è anche quella che si presenta di fronte al Classe, 3° con 14 punti, che riceve la visita del Bellariva, avversario sulla carta abbordabile, ma comunque in arrivo dal 3-1 rifilato al Forlimpopoli.

In ripresa è annunciata la Del Duca Grama che, sesta a quota 13, dopo il colpo corsaro di Cattolica (con strascichi ancora da scrivere per via dell’aggressione subita negli spogliatoi dai tifosi locali), è di nuovo in trasferta a Misano. I padroni di casa vantano solo 2 punti in meno. Nel girone C, il Solorolo, che da due settimane ha abdicato, lasciando la vetta al Mesola, va sul velluto, ospitano il fanalino di coda Anzolavino. Il compito di guastafeste tocca inevitabilmente allo Sparta Castel Bolognese che sale a Mesola, nella tana della capolista. I castellani, noni con 10 punti, ma con appena 8 gol all’attivo, in trasferta hanno vinto a Consandolo al debutto, poi hanno collezionato 3 ko di fila.