Promozione. Big match al Forte con la Larcianese. Pietrasanta a Firenze sfida un grande ex

In Promozione il campionato entra sempre più nel vivo quando siamo alla 23ª giornata (8ª di ritorno) e per il titolo è una lotta a tre Cerretese-Pietrasanta-San Giuliano... senza dimenticare la Pontremolese (che senza la penalizzazione sarebbe a -3 dalla vetta). E per i playoff è in piena lotta pure la spumeggiante matricola Forte dei Marmi che si diverte a suon di gol. E poi sabato prossimo ci sarà il derbyssimo versiliese Pietrasanta-Forte.

Qui Pietrasanta. Oggi alle 15 i biancocelesti sono di scena al “Paoli“ in terra fiorentina contro il Firenze Ovest del grande ex Giacomo Petracci. Il tecnico Giuseppe Della Bona non avrà ancora il difensore Terigi (per lui una ricaduta e fuori altri 20 giorni) oltre allo squalificato centrocampista Aquilante. In attacco sta meglio Alessandro Remedi ma non verrà rischiato. Poi ci sono influenzati Moriconi ed il 2006 Sessa. Rientra dall’inizio Laurini con un tutore alla mano. Il ballottaggio davanti è tra Falorni e Mattiello in quello che dovrebbe essere un 4-3-1-2. La terna sarà tutta pistoiese con Alessio Banfi, Andrea Ballotti e Jacopo Arcioni.

Qui Forte dei Marmi. Dopo il rinvio del match col Casalguidi (in attesa di conoscere la data del recupero), gli squali oggi tornano fra le mura amiche del “Necchi-Balloni“ dove hanno il big-match con la Larcianese che domenica scorsa ha battuto la capolista Real Cerretese (consentendo al Pietrasanta di riagganciare la vetta). Arbitrerà Niccolò Rinaldi di Empoli, coadiuvato da Cristian Bua di Pontedera e da Clara De Matteis di Empoli. Il Forte del tecnico Luca Cagnoni sarà col 4-2-3-1.