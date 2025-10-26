Promozione: Blitz del felsina. e alle 14,30 occhi puntati su faro gaggio-centese. Il Valsetta Lagaro la spunta in pieno recupero contro il Bentivoglio

Si è aperta ieri con due anticipi la nona giornata del campionato di Promozione. Il Valsetta Lagaro ha battuto 2-1 il Bentivoglio in pieno recupero e ha così agganciato il Valsanterno (che in questa giornata riposerà) in vetta alla classifica mentre nell’altra sfida tutta bolognese tra Petroniano e Felsina a spuntarla, con il punteggio di 2-1, sono stati gli ospiti.

Oggi, alle 14,30, sarà completato questo nono turno. Tra i big match di giornata spiccano quello tra la terza forza del campionato Faro Gaggio e la temibile Centese e quello tra la sorpresa X Martiri (terza a parimerito con lo stesso Faro e il Casumaro, che ha una partita in meno) e l’Msp.

Per quanto riguarda le altre due formazioni bolognesi che militano nel girone C, l’Atletico Castenaso ospiterà il Masi Torello Voghiera mentre il Granamica, reduce dalla prima vittoria stagionale ottenuta sette giorni fa proprio contro l’Atletico, è atteso dalla delicata sfida salvezza in programma sul campo del Gallo.

Completeranno il turno il derby tutto imolese tra la Dozzese e lo Sparta Castelbolognese e il match tra la Virtus Castelfranco e il Casumaro che vede favorita la più quotata compagine ferrarese.