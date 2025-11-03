Promozione. Botta e risposta sul campo di Gallo. Che emozioni col Bentivoglio

Gallo

3

Bentivoglio

3

GALLO: Barbieri, Fratti, Tucci, Lupusor (18’ st Boschini), Vitali, Coraini, Malservisi, Nyezhentsev, Cottone (1’ st Roncarati), Berto, Mezzadri (14’ st Pasquini). All.: Zambrini.

BENTIVOGLIO: Albertazzi, Cacciapuoti, Cioni, Perelli (20’ st Anatriello), Quaquarelli, Di Giulio, Righetti, Speculato (6’ st Pavan), Pirreca, Parmeggiani (45’ st Di Stefano), Mezzetti. All.: Govoni.

Arbitro: Reggiani di Finale Emilia.

Reti: 5’ pt Berto (G), 40’ pt Cottone (G), 45’ pt Righetti (B), 20’ st Pirreca (B), 25’ st Aut. Cacciapuoti (G), 28’ st Pirreca (B).

Note: ammoniti: Lupusor (G), Vitali (G), Coraini (G), Berto (G), Mezzadri (G).

Pareggio ricco di emozioni al “Comunale” tra Gallo e Bentivoglio, che chiudono sul 3-3 una partita vibrante e combattuta dal primo all’ultimo minuto. L’inizio è equilibrato, ma al 4’ i padroni di casa passano in vantaggio: contropiede fulmineo condotto da Malservisi, il cui tiro, deviato da Quaquarelli, sorprende Albertazzi e si insacca. Il Bentivoglio accusa il colpo e al 41’ arriva la doccia fredda: Cottone, con una splendida incornata su cross preciso, sigla il 2-0. Quando la partita sembra in discesa, Righetti accorcia le distanze con un gran tiro da fuori che si infila rasoterra a fil di palo. Si va così al riposo con il Gallo avanti 2-1. Ad inizio ripresa gli ospiti aumentano la pressione e al 20’ trovano il 2-2 con Pirreca, bravo a capitalizzare una mischia in area. Nemmeno il tempo di esultare che il Gallo torna avanti: cross dalla trequarti di Berto e deviazione sfortunata di Cacciapuoti, che insacca nella propria porta per il 3-2. Il Bentivoglio non molla ed è ancora Pirreca, ispiratissimo, a firmare la doppietta personale e il 3-3.