Promozione. Botta e risposta tra Montelupo e Lebowski

montelupo

1

centro storico lebowski

1

MONTELUPO: Lensi, Marrazzo, Piochi, Tremolanti, Corsinovi, Ulivieri (76’ Brogi), Bianchini (85’ Pagano), Safina, Gueye (66’ Cupo), Ndaw (89’ Beconcini), Garunja. All. Lucchesi.

CENTRO STORICO LEBOWSKI: Pagani, Sternini, Gualandi, Quadri, Frutti, Giuntoli, Ciancaleoni (76’ Magnelli), Conversano (55’ Urbinati), Mazzoni, Fornai (78’ Calbi), Bonini (33’ Ciabatti). All. Gori.

Arbitro: Monti di Firenze.

Reti: 8’ Ciancaleoni; 54’ Ulivieri.

MONTELUPO FIORENTINO – Un punto per parte tra gli amaranto locali e i fiorentini, che passano subito in vantaggio con Ciancaleoni, solo davanti a Lensi. Il Montelupo fa la partita, ma prima dell’intervallo sfiora il pari solo al 40’ con Garunja. In avvio di ripresa, invece, i ragazzi di mister Lucchesi alzano i giri del motore e al 54’ pareggiano con Ulivieri, bravo a raccogliere un traversone dalla destra di Gueye, a saltare il diretto avversario e a infilare l’incrocio dei pali con un pregevole tiro a girare. Nel finale un’occasione per parte, prima Garunja mette fuori di poco e poi Lensi è provvidenziale nel fermare l’attaccante del Lebowski Mazzoni.