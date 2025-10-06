Promozione. Brigidini indigesti per gli squali. Forte dei Marmi sconfitto 2-0

lampo meridien

2

forte dei marmi

0

LAMPO MERIDIEN: Lampignano, Boghean, Nencini, Cortonesi, Del Sorbo, Cappellini, Fedi, Martini, Cortesi, Di Vito, Notarelli. (A disposizione: D’Angelo, L. Ferrucci, Zingarello, Bucciantini, N. Ferrucci, Vannini, Mercugliano, Bonfanti, Gert Bibaj). All. Marco Benesperi.

FORTE DEI MARMI: Barsottini, Credendino, Sapienza, Bigini, Deda, Vaira, Colombi, Seriani, F. Mengali, M. Papi, Imbrenda. (A disposizione: Calò, Lossi, Rami, Gentile, Alberti, N. Papi, Del Soldato, Adami, M. Mengali). All. Yuri Papi.

Arbitro: Nicolò Andrea Briganti di Carrara (assistenti di linea Alessandro La Veneziana di Viareggio e Andrea Angeli di Carrara).

Reti: 35’ Fedi rig. (L); 70’ Cortesi (L).

LAMPORECCHIO – Sconfitta che fa male al Forte dei Marmi in questo scontro diretto contro una delle papabili contendenti al titolo in un campionato come quello di questa Promozione Toscana (girone A) dove la corsa al vertice è allargata sulla carta almeno a 5-6 formazioni (che poi sono proprio le prime attuali sei della classe: tre a 10 punti e le altre tre che seguono a quota 7). I brigidini restano indigesti agli squali versiliesi, che subiscono un gol per tempo tornando senza nulla in tasca a casa.

Il 3-5-2 iniziale del Forte, privo dello squalificato Zambarda e ancora dell’infortunato Tedeschi (che non recupera in tempo), comincia bene. La squadra di Yuri Papi fa un’ottima prima mezz’ora, sfiorando il gol con Imbrenda (salvataggio sulla riga). Poi però va sotto su rigore per fallo di mano in area di Sapienza. L’ex Real Cerretese Matteo Fedi segna dal dischetto. Lì il Forte si è spento... e a metà ripresa becca anche il raddoppio della forte Lampo Meridien.