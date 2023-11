Promozione. “Brigidini“ per le zebre. E Santini ritrova Marinai

Ai “Giardinetti“ non per cogliere fiori (ma 3 punti) né per mangiarsi brigidini (per quelli ci sarà tempo a Carnevale). Il Viareggio oggi va sul campo della Lampo Meridien, altra "big" del torneo a livello di investimanti. A Lamporecchio la terna sarà tutta pisana con Federico Cremone e i guardalinee Giacomo Pieve e Davide Casole. La buona notizia in casa bianconera è che Stefano Marinai, bruciando le tappe, dovrebbe riuscire ad essere a disposizione già per il match odierno. Quella brutta (ma nota da sabato scorso) è che non ci sarà per squalifica il centrale Benedini... e dunque in difesa il tecnico Stefano Santini dev far di necessità virtù, considerato che Monopoli è andato via e che il nuovo notevole rinforzo Manolo Benassi sarà disponibile solo dal 1° dicembre... senza dimenticare poi che Bertacca gioca sempre stringendo i denti per la pubalgia. Sul fronte quote il 2005 Tomei ha avuto una ricaduta. Idem il 2004 Nelli che con la Juniores si è di nuovo stirato. Il 2003 Ricci "si sta allenando bene" ed è pronto per giocare: farà o il centrale o il terzino a sinistra (col 2004 Sapienza che nel caso slitterebbe centrale). Intanto la Pieve Fosciana ha affidato la panchina, per il dopo Compagnone, al viareggino Daniele Martinelli (nipote di Lippi).

Probabile formazione (4-3-1-2): 1 Carpita; 2 Belluomini, 5 Ricci (’03), 6 Bertacca, 3 Sapienza (’04); 10 Fazzini, 4 Pizza (Marinai), 8 Minichino; 11 Chicchiarelli; 9 Brega, 7 Ceciarini.