Promozione. Brutta sconfitta casalinga per il Montalcino

MONTALCINO

1

MONTAGNANO

2

MONTALCINO: Trapassi, Gugliotta, Ciolli, Palumbo, Matteini, Trombesi (20’ Berardi), Vichi (71’ Tozzato), De Iorio, Scali (56’ Pecci), Layani (30’ Spada), D’Aniello. All. Francini.

MONTAGNANO: Scarpelli, Martino, Bassini (85’ Chiuchiolo), Mazzoni, Santamaria (56’ Pagliaro), Nocciolini, Sestini, Luconi, Romanò (68’ D’Abbrunzo), Cerofolini, Steccato. All. Laurenzi.

Arbitro: Luca Iglio di Pistoia.

Reti: 14’ Romanò, 43’ Santamaria (A), 86’ Cerofolini.

MONTALCINO – Brutta sconfitta casalinga per il Montalcino che vede interrompersi la serie di risultati utili. Al 14’ aretini in vantaggio grazie a un retropassaggio corto sul quale è svelto ad arrivare Romanò. Al 43’ pareggio del Montalcino. Vichi parte sulla fascia, serve Gugliotta che mette in area una palla insidiosa e sulla sfera arriva Santamaria che sbaglia l’intervento e batte il suo portiere. Nella ripresa il Montalcino ci prova ma all’86’ la palla giunge in area a Cerofolini insacca il gol partita.

Andrea Falciani