Promozione. Brutto scivolone interno della Cuoiopelli. Nei minuti di recupero sono puniti da Pecci

CUOIOPELLI1CERBAIA2

CUOIOPELLI: Bulleri, Fogli (90’ Cerretini), Liberati, Pini, Mori, Pacifico, Fallacara (48’ Bellomini), Di Benedetto, Coluccia (87’ Nuti), Demi (76’ Ciardelli), Magera; a disposizione Abutoaei, Bindi, Terraschi, Tomarchio. Allenatore Enrico Pertici.

CERBAIA: Marinai, Lotti, Marchetti J., Metafonti, Pezzi, Pinzauti, Mbengue, Barbetti (92’ Mannelli), Tomeo (89’ Calvetti), Zahouani (90’ Marchi), Di Fiandra (70’ Marchetti L.). Allenatore Silvio Cei.

Arbitro: Antonio Scalisi di Carrara (assistenti Marta Petri di Lucca e Nicola Mori di Livorno).

Marcatori: 58’ Magera, 82’ Metafonti, 93’ Pecci.

Note: al 92’ espulso Di Benedetto, ammoniti Di Benedetto e Mori.

SANTA CROCE – Brutto passo falso della Cuoiopelli contro il Cerbaia. Primo tempo meglio la squadra ospite che crea occasioni con Zahouani (para Bulleri), Tomeo (alto) e Mbengue (fuori di poco). Nella ripresa i biancorossi di casa partono bene e giocano a buon ritmo. Al 58’ Magera, servito da Coluccia, segna l’1-0. La Cuoiopelli insiste e crea occasioni con Coluccia e Belluomini. Ma dall’ottantesimo va in cortocircuito anche per la sostituzione di Demi che ha arretrato troppo la squadra. Bulleri para sul vivacissimo Zahouani, poi Metafonti trova un eurogol con una conclusione da fuori e al 93’ Pecci segna di testa il due a uno su angolo.