Promozione. Cadimare frena il Psm Rapallo. Tarros battuta scivola in classifica

Un titolo conteso che ancora non ha una leader stabile in un continuo gioco di sorpassi che tiene aperta la lotta. In soli due punti infatti se la stanno giocando quattro formazioni rendendo così avvincente la stagione. Il campionato di Promozione girone B continua a cambiare il ruolo della leader in una continua alternanza sul gradino più alto del podio, adesso tornato in pugno del Bogliasco che si è aggiudicato la supersfida della giornata contro la lanciatissima compagine spezzina dell’Intercomunale Beverino che seppur amareggiata resta comunque a stretto contatto. Le ambizioni di riconquistare la vetta del Psm Rapallo sono state invece frenate dal Cadimare che ha chiuso in parità 2-2 il confronto con i ruentini che si ’accontentano’ quindi della seconda posizione a una sola lunghezza di svantaggio dalla capolista Bogliasco. Insomma due vecchie conoscenze della vetta alle quali si sta ripresentando l’ombra ingombrante anche del Molassana che ha rifilato un secco 3-0 al Vellascrivia grazie alla doppietta firmata da Ricciardulli e gol di Traverso. E’ stata una brutta giornata invece per la Tarros Sarzanese. Ai rossoneri diretti da mister Calise non sono bastate le reti messe a segno da Casciari e Tivegna per strappare qualcosa di utile a tenere lontana la zona delicata della classifica nella trasferta giocata sul campo del Vallescrivia incassando la sconfitta con il punteggio di 4-2. In parità anche il confronto casalingo del Canaletto contro il Little Club James: a segno per i canarini Bouhrame mentre per gli ospiti Falsini. Un guizzo di Casella ha regalato la vittoria alla San Desiderio nel confronto interno con i rivieraschi del Levanto. La Caperanese ha invece avuto la meglio del fanalino di coda Rapallo, che sembra ormai aver già salutato la categoria, con il punteggio di 2-1.