Promozione. "Camerino-Monturano, squadre in forma. Il big match è Aurora-Casette Verdini»

Squadre a caccia di conferme e di rivalsa: la seconda giornata di Promozione propone delle sfide interessanti sotto più punti di vista. Questo turno è presentato da Claudio Eleuteri, allenatore della neo promossa Borgo Mogliano.

Porto Sant’Elpidio-Corridonia: "I locali vorranno rifarsi dopo la sconfitta di sette giorni fa, il Corridonia è una formazione ben messa in campo e darà filo da torcere agli avversari". Azzurra Colli-Azzurra Mariner: "Il Colli è tra le più attrezzate, specialmente in casa vorrà fare bene". Borgo Mogliano-Grottammare: "Questa gara segna l’esordio casalingo, ci attende un avversario tosto che al debutto si è arreso nelle battute finali all’Aurora Treia. Ci aspetta un compito difficile, ma faremo di tutto per conquistare l’intera posta in palio". Camerino-Monturano: "Ecco una bella partita tra ottime squadre uscite vittoriose all’esordio: sarà una gara molto equilibrata". Castel di Lama-Settempeda: "La Settempeda è stata costruita per un ruolo di primo piano, i locali sono una neopromossa e per loro sarà una partita speciale. Vedo un match all’insegna dell’equilibrio". Monticelli-Palmense Fermana: "Di fronte due deluse dopo il primo turno pur essendo realtà forti. La Palmense è tra le cinque favorite e il Monticelli è una bella realtà: per entrambe c’è da evitare di rimanere a quota zero e la Palmense, che ha tutto per ambire alle zone alte, deve vincere". Vigor Montecosaro-Elpidiense Cascinare: "La Vigor ha cambiato molto dallo scorso anno ed è alla ricerca di una quadratura, vedo leggermente favoriti gli ospiti". Aurora Treia-Casette Verdini: "È il big match tra due favorite per una gara di spettacolo L’Aurora se trova la continuità è la favorita numero uno e questa partita è un bel banco di prova".