Promozione: campionato... e poi mercoledì remake in Coppa. Pietrasanta ritrova Genovali dopo la lunga squalifica. Oggi al “Pedonese“ c’è la San Marco Avenza degli ex

Riabbraccia Genovali il Pietrasanta e questa è la notizia più importante in assoluto in casa biancoceleste in vista della gara odierna alle 14.30 ancora sul sintetico del “Pedonese“ (lo stadio “XIX Settembre“ sarà pronto per i primi di dicembre) contro quella San Marco Avenza reduce dall’immeritata sconfitta 3-0 in casa col Viareggio e in cui giocano il pietrasantino Gianmarco Mancini ed il grande ex recente Giacomo Maggiore. "Genovali sta bene – rivela l’allenatore Massimiliano Bucci – è un professionista e si è sempre allenato alla grande in tutte queste settimane anche se ha sofferto tantissimo questo lungo stop che secondo me è stato davvero ingiusto ed esagerato. Però ormai è andata. A noi ci è mancato tantissimo. Rientra e sarà subito della partita dall’inizio". Per un Genovali che torna dalla squalifica in difesa però c’è un Pinelli che esce per infortunio in attacco: il 36enne fedelissimo di Bucci si è operato alla mano e starà fuori per un mese (si potrà allenare ma non potrà giocare le partite ufficiali). Rientra invece Bondielli che ha ricominciato ad allenarsi da giovedì e dunque andrà solo in panchina oggi. Arbitrerà Giovanni Macca di Pisa, con assistenti Ilona Chernenkova e Giorgio Rossetti di Piombino. Pietrasanta e San Marco poi si ritroveranno contro anche subito mercoledì in Coppa nella prima gara del triangolare con pure Pieve Fosciana.

Probabile formazione (4-3-1-2): 1 Mariani; 2 Szabo, 5 Genovali, 6 Togneri, 3 Laucci; 8 Sessa (2006), 4 Ghelardoni, 10 Vettori; 7 Tragni (2003); 9 Mengali, 11 Falorni.