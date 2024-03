Promozione Canaletto cala il tris contro il Molassana

Un Canaletto che graffia e si porta in zone decisamente prestigiose della classifica del campionato di Promozione. Una rincorsa scattata probabilmente tardi quella della formazione diretta dal tecnico Massimo Plicanti, per tentare qualcosa di più ambizioso ma sicuramente in tempo per disputare un buon finale di stagione senza l’assillo di guardarsi le spalle per evitare le situazioni di pericolo. I ’canarini’ si sono imposti 3 a 1 nella gara casalinga contro il Molassana andando a segno con Biloni, Natale e Galloro mentre per i genovesi il gol è stato di Costa che era riuscito a sbloccare il risultato. L’Intercomunale Beverino ha salutato le ambizioni di podio che alla ripresa del campionato dopo la sosta natalizia sembravano davvero alla portata. Invece è arrivato un nuovo stop casalingo contro la Sampierdarenese che si è imposta con il punteggio di 2 a 1 grazie alle marcature di Fiorucci e Grigò. Per la formazione allenata dal tecnico Sergio Parodi è andato a segno con Cupini. Non è andato oltre il pareggio 1 a 1 il Levanto sul campo del fanalino di coda Rapallo Ruentes che comunque continua da qualche giornata a mettere insieme punti preziosi. Da sicura retrocessa prima della sosta la compagine ruentina se non altro sta dimostrando di essere viva. Nel pareggio sono andati a segno D’Alessandro e Ambrosini. In parità anche il confronto tra Little Club James a San Desiderio terminata 1 a 1 mentre la Caperanese a conferma delle grandi potenzialità per poter concorrere al titolo ha ottenuto un largo successo contro il Psm Rapallo chiudendo il confronto con un sonoro 5 a 2. In vetta il Bogliasco, grazie alla vittoria 3-1 sul Vallescrivia, si conferma leader con due punti di vantaggio sulla stessa Caperanese.

Si sono conclusi in parità i due attesi derby spezzini: senza reti la sfida tra Don Bosco Spezia e Tarros Sarzanese mentre al ’Camaiora’ Magra Azzurri-Cadimare termina 2-2