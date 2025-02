Promozione. Carbone trascina il Castelnuovo. San Felice sempre più a fondo

CASTELNUOVO4SAN FELICE1

CASTELNUOVO: Menozzi, Stanzani (20’st Fugallo), Gilioli, Pivetti (44’st Buffagni), Baroni, Manini, Paltrinieri (16’st Copertino), Bellei Ponzi, Carbone (39’st A. Cheli), Bellentani (27’st Progulakis), Fontanesi. A disp. Braglia, Le Guern, Carnevali, Cantaroni. All. Casagrandi.

SAN FELICE: Malagoli, Bagni, Malavasi (35’st Borghi), Giovannini, Incerti, Martino, Pagano (11’st Casari), Acanfora (26’st De Boni), E. Cheli, Stabellini, Marconi (18’st Bernabiti). A disp. Biscione, Gentile, Vilsaint, Marchesini. All. Pizzo.

Arbitro: Bidzogo di Parma

Reti: 18’ e 30’ Carbone, 15’st (rig.) E. Cheli, 44’st Fugallo, 50’st A. Cheli

Note: ammoniti Bellei, Stanzani, Incerti, Cheli

Prosegue l’ottimo momento del Castelnuovo (5 vittorie e un pari nelle ultime 6) che sale a -2 dai playoff travolgendo il San Felice ultimo e al 7° ko nelle ultime 8 gare. Al 18’ angolo di Paltrinieri e bomber Carbone di testa anticipa tutti per l’1-0. Al 22’ Paltrinieri cerca la magia di tacco ma Malagoli chiude la porta. Al 30’ il 2-0 con Fontanesi che serve in profondità Carbone il suo pallonetto di prima è una delizia. Al 51’ Marconi chiama ad una grande parata Menozzi. Al 60’ Enrico Cheli viene atterrato in area e dal dischetto accorcia. Il Castelnuovo cala il tris al 90’: Fugallo fugge alla difesa e segna in diagonale. Nel recupero Andrea Cheli la chiude con un gran tiro al volo.