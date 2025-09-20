Promozione: Casalguidi a Firenze contro il Cubino. Ponte a Montelupo. Lampo con la Fortis

Dopo il pareggio esterno sul campo dell’Iolo e il passaggio del turno in coppa, il Lampo Meridien esordisce domani sul campo del Giardinetti contro la Fortis Juventus, formazione ritenuta dagli addetti ai lavori una delle principali favorite al successo finale nel campionato di Promozione. Affronta la gara con la formazione al completo. Rientra a disposizione anche l’attaccante Fedi, l’acquisto più importante della sessione estiva del calciomercato, finora assente per motivi personali. La Fortis Juventus ha avuto un brutto avvio di campionato. Nella prima giornata la formazione ospite ha subito una clamorosa sconfitta interna, per tre reti a zero, inflittale dal Pietrasanta. Il Lampo Meridien, guidato dal tecnico Marco Benesperi, sulle ali dell’entusiasmo per il brillante superamento del primo turno di Coppa Italia, avrà come obiettivo quello di guadagnare l’intera posta in palio. In questa stagione la società azzurra non si nasconde, dichiarando che l’obiettivo minimo da raggiungere è la conquista di un posto nei playoff.

Dopo la vittoria casalinga per 4-0, arrivata contro il Settimello, ed il successo per 3-1 conquistato in Coppa Italia sul campo del Pietrasanta, il Ponte Buggianese si prepara per il prossimo incontro, in programma domani contro il Montelupo. I biancorossi andranno a giocare sul campo di una squadra che ha perso per 3-0 contro il Forte dei Marmi, ma che si è subito riscattata, vincendo l’incontro di Coppa contro il San Miniato Basso per 1-0. Mister Falivena di sicuro non vuole che si abbassi il livello di attenzione dopo questoconvincente inizio di stagione e potrebbe schierare lo stesso 11 visto in campo domenica scorsa contro il Settimello. Quindi in difesa dovrebbe giocare nuovamente Lici, che aveva saltato la prima gara di Coppa Italia, mentre in avanti dovrebbe esserci spazio per Mhilli, supportato da Rugiati, Viola e Fruzzetti.

L’avventura del Casalguidi di Ivan Paolacci nel campionato di Promozione 2025/26 si è aperta con un pareggio interno con l’Urbino Taccola, che ha lasciato una punta di amaro in bocca in quanto fino a pochissimi minuti dal termine i "Canarini" erano in vantaggio. Per questo, quindi, l’obiettivo dovrà essere quello di trasformare l’1-1 dello scorso turno in carica motivazionale aggiuntiva, per conquistare il primo successo stagionale nella partita che inizierà domani alle 15:30 e sarà valida per la seconda giornata del torneo. Ceccarelli e soci saranno di scena a Firenze e giocheranno contro il Cubino. Una trasferta impegnativa contro una squadra affrontata anche nella scorsa annata. Con un bilancio in parità: nello scorso campionato, i fiorentini si imposero 3-1 all’andata sfruttando il fattore-campo, mentre il Casalguidi allora guidato da Marco Benesperi vinse con il medesimo punteggio al ritorno tra le mura amiche.

G.F.-S.L.I.-M.M.