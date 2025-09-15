Promozione. Casalguidi beffato. I gialloblù raggiunti in pieno recupero

CASALGUIDI1URBINO TACCOLA1

CASALGUIDI Baldi, Bonaiuti, Ghimenti, Rossi, Torracchi, Luccioletti (55’ Robusto), Puccianti (90’ Filoni), Bonfanti An, Ceccarelli (70’ Diddi), Paccagnini (63’ Bonfanti Al). A disp. Merci, Bocini, Malusci. All. Paolacci

URBINO TACCOLA Malasoma, Romeo, Zaccagnini Fr, Fabbrini, Taglioli, Salvadori, Vitillo, Castellacci, Cosi, Gjini, Chicchiarelli. A disp. Poltronieri, Bellagamba, Zaccagnini Cr, Langella, Guelfi, Bracci, Campera, Tiozzo, Cresci. All. Giannini

ARBITRO Luciani di Livorno

MARCATORI 25’ Luccioletti, 92’ Chicchiarelli

CASALGUIDI"Spiace per aver preso gol in pieno recupero, colpa dell’inesperienza. La prestazione però c’è stata e, pur dovendo continuare a lavorare, dobbiamo ripartire da qui". Parola di mister Ivan Paolacci, che ha così commentato il pari interno ottenuto dal Casalguidi contro l’Urbino Taccola. Un 1-1, quello emerso ieri al Barni nel match valido per la prima giornata del girone A di Promozione, che fa seguito a quelli emersi nei due precedenti confronti tra le due squadre. A portare avanti i "Canarini" è stato Luccioletti, concludendo nel migliore dei modi un’azione corale e scaraventando la palla alle spalle di Malasoma. Un vantaggio che i giovani locali hanno amministrato, provando ad affondare il colpo del ko. Prima di essere punti dall’esperienza dei rivali: a pochi secondi dal triplice fischio, Chicchiarelli è riuscito a farsi trovare smarcato sugli sviluppi di un corner, spedendo il pallone in rete e certificando il pareggio. Ma recriminare, adesso, è inutile.

G.F.