Promozione. Casalguidi, timido risveglio. Punto prezioso con il Luco

LUCO 0

CASALGUIDI 0

LUCO Falsettini, Marucelli Te., Marucelli To., Pieri, Rossi, Buzzigoli, Morozzi, Privitera, Guidotti, Serotti, Parri. A disp.:Becchi, Bini, Mengozzi, Turini, Lemmi, Nicolosi, Trotta, Pelagatti, Nicaj. All. Privitera

CASALGUIDI Carli, Rossi, Borselli, Puccianti, Bonaiuti, Ghimenti, Bonfanti An., Bonfanti Al., De Simone, Dani, Ceccarelli. A disp. Baldi, Bocini, Robusto, Diddi, Capecchi, Rizzi, Zoppi, Filoni, Luccioletti. All. Paolacci

ARBITRO Nannucci di Prato

LUCO

Un incontro equilibrato, con un pizzico di fortuna in più che avrebbe forse permesso al Casalguidi di potersi aggiudicare l’intera posta in palio. Se non altro, gli uomini di mister Ivan Paolacci tornano a casa con un punto, mettendosi alle spalle le sconfitte patite nelle scorse giornate del torneo e ricominciando idealmente ad avanzare. Un match, quello svoltosi ieri nel Mugello, che ha visto De Simone e compagni pareggiare a reti bianche contro il Luco. Un pareggio che permette ai "Canarini" di salire sa 3 punti nella classifica del girone A di campionato, riprendendosi il penultimo posto in solitaria dopo aver staccato l’Urbino Taccola. "Prendiamo questo punto su un campo non facile – ha commentato Paolacci – con la consapevolezza di dover continuare a lavorare duramente per migliorare". L’attenzione dovrà adesso andare al prossimo turno: il prossimo fine settimana arriverà il Firenze Ovest, in quello che si prefigura a conti fatti alla stregua di uno scontro-salvezza anticipato.

Giovanni Fiorentino